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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1235123612371238
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:14

Prestol
Потому, что перевод (откуда бы Вы его не указывали) на самом деле в гривнях. А сколько баксов за него с Вас спишет Горох, это уже его дело. Вам об этом знать не положено :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:20

  newbie написав:Prestol
Потому, что перевод (откуда бы Вы его не указывали) на самом деле в гривнях. А сколько баксов за него с Вас спишет Горох, это уже его дело. Вам об этом знать не положено :)

А Ви спробуйте з доларів на євро. Там гривнами й не пахне.
Завжди валюта призначення. :(
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:23

Prestol
А что у нас уже валютные переводы разрешены? Честные, без промежуточной конвертации в гривну?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:49

Re: Monobank

newbie написав:Prestol
А что у нас уже валютные переводы разрешены? Честные, без промежуточной конвертации в гривну?
Так, між своїми рахунками)) Можливо по факту в себе вони й через грн конвертують вказуючи курс покупки рівний курсу продажу, але для користувача все виглядає як переказ по кроскурсу без втрат на різниці курсів. Наразі, навіть вигідніше купити 100$ і перевести на єврову по кроскурсу, ніж напряму з грн купляти євро.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:57

  newbie написав:Prestol
А что у нас уже валютные переводы разрешены? Честные, без промежуточной конвертации в гривну?

Можливо, в межах власних рахунків або навіть в межах монобанку.
Є крос-курс евро/долар і при переводі (наприклад) з власної єврової на власну доларову ніяка гривня не фігурує (тільки євро), і подвійної конвертації не виникає.

Але я питав не про це.
Мене цікавило чому при обміні з гривень (як приклад) на будь шо інше я ніде не можу вказати суму в гривнях (як приклад). :cry: Можу, тільки в валюті призначення, а хочу мати вибір.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:54

Re: Monobank

  Prestol написав:Але я питав не про це.
Мене цікавило чому при обміні з гривень (як приклад) на будь шо інше я ніде не можу вказати суму в гривнях (як приклад). Можу, тільки в валюті призначення, а хочу мати вибір.

Ага. У Альфы в апликухе есть такие качельки. Мона спокойно задать удобные или биды или аски. А тут до подобного не дотумкали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:15

  clientage написав:
  Prestol написав:Але я питав не про це.
Мене цікавило чому при обміні з гривень (як приклад) на будь шо інше я ніде не можу вказати суму в гривнях (як приклад). Можу, тільки в валюті призначення, а хочу мати вибір.

Ага. У Альфы в апликухе есть такие качельки. Мона спокойно задать удобные или биды или аски. А тут до подобного не дотумкали :)

Дык проанализировали 100500 факторов и решили что не надо :)

Смахивает на похожую дурость с отказом показа мсс в апликухе.
curiousobro
 
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