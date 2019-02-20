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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:04
candidat написав:
Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?
только котики
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:24
MASolomko написав:
Видимо все зп начали к ним переводить в один миг..
В чому сенс переведення з.п. в Моньку?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:40
candidat написав:
Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
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Hack-Stock
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44
Hack-Stock написав:
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
За свои.
P.S. У меня карта осталась для бесплатной Покупки частями. Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
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Vorlon
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44
Hack-Stock написав: candidat написав:
Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
только за свои
уж лучше а-банк или орехи аллы за кредитные
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:53
Vorlon написав: Hack-Stock написав:
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
За свои.
P.S. У меня карта осталась для бесплатной Покупки частями. Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
Халявная покупка частями
Налоговые платежи в крЭдит
При условии перевода ЗП или дохода ЧП - компенсируют снятие нала вроде.
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curiousobro
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:56
Vorlon написав:
... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
тут же дорого
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:04
Stringer написав:
тут же дорого
Дорого - это без кэшбека
А в примате моя коммуналка с небольшим процентом идёт, поэтому выигрыш при оплате картами ТАСабудет минимальным, поэтому пока не заморачивался
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Vorlon
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:08
Stringer написав: Vorlon написав:
... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
тут же дорого
Так а де нині
дешево?!
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Prestol
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:37
Vorlon написав: Stringer написав:
тут же дорого
Дорого - это без кэшбека
А в примате моя коммуналка с небольшим процентом идёт, поэтому выигрыш при оплате картами ТАСабудет минимальным, поэтому пока не заморачивался
Моня при оплате комуналя не "видит" тех моих поставщиков услуг, которые появились уже после "национализации" привата (видимо "тяпнули" старую базу, а с обновлениями не заладилось). К примеру - нету дочкиного ОСББ, а также появившегося в этом году "поставщика электроэнергии". В привате они все есть - пусть и за комис в 1 грн. (в Портмоне и их тоже нет
). Ну и приватовская 1 грн. комиса выходит меньше 2 % кишмиша поэтому завел в Приват Виику и плачу с нее. Поэтому с этого года Моней оплачиваю только домофоны (там 1 грн. кишмишем не перекрывается)
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Flamingo
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