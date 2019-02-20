RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1236123712381239
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:04

  candidat написав:Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?

только котики
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 23.01.13
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:24

Re: Monobank

  MASolomko написав:Видимо все зп начали к ним переводить в один миг..


В чому сенс переведення з.п. в Моньку?
V2
4
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 03.07.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:40

  candidat написав:Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?


чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
Hack-Stock
 
Повідомлень: 172
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44

  Hack-Stock написав:чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных

За свои.

P.S. У меня карта осталась для бесплатной Покупки частями. Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
Vorlon
 
Повідомлень: 6497
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44

  Hack-Stock написав:
  candidat написав:Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?


чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных

только за свои :mrgreen:
уж лучше а-банк или орехи аллы за кредитные
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 23.01.13
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:53

  Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных

За свои.

P.S. У меня карта осталась для бесплатной Покупки частями. Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...


Халявная покупка частями
Налоговые платежи в крЭдит
При условии перевода ЗП или дохода ЧП - компенсируют снятие нала вроде.
curiousobro
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 21.07.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:56

  Vorlon написав:... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...

тут же дорого
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 23.01.13
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:04

  Stringer написав:тут же дорого

Дорого - это без кэшбека :D А в примате моя коммуналка с небольшим процентом идёт, поэтому выигрыш при оплате картами ТАСабудет минимальным, поэтому пока не заморачивался :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 6497
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:08

  Stringer написав:
  Vorlon написав:... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...

тут же дорого

Так а де нині :roll: дешево?!
Prestol
 
Повідомлень: 37
З нами з: 09.02.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1236123712381239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, Prestol, PUnder, Ruslan2453 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (805)
21.02.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.