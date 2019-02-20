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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:04
candidat написав:
Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?
только котики
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:24
MASolomko написав:
Видимо все зп начали к ним переводить в один миг..
В чому сенс переведення з.п. в Моньку?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:40
candidat написав:
Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
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Hack-Stock
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44
Hack-Stock написав:
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
За свои.
P.S. У меня карта осталась для бесплатной Покупки частями. Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
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Vorlon
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44
Hack-Stock написав: candidat написав:
Ранее слышал о карте Монобанка много лестных отзывов. Но до сих пор пока не завёл такую карту. Сейчас уже встречал отзывы, что карта уже не такая выгодная, как раньше. Поэтому хочу спросить: если в семье есть карты Б5 и Weekend (обе с кредитным лимитом), есть ли смысл заводить карту Монобанка? Есть ли у неё какие-то преимущества перед этими двумя картами?
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
только за свои
уж лучше а-банк или орехи аллы за кредитные
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:53
Vorlon написав: Hack-Stock написав:
чисто ради кишмиша на кино, книги, живтоных
За свои.
P.S. У меня карта осталась для бесплатной Покупки частями. Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
Халявная покупка частями
Налоговые платежи в крЭдит
При условии перевода ЗП или дохода ЧП - компенсируют снятие нала вроде.
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curiousobro
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:56
Vorlon написав:
... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
тут же дорого
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:04
Stringer написав:
тут же дорого
Дорого - это без кэшбека
А в примате моя коммуналка с небольшим процентом идёт, поэтому выигрыш при оплате картами ТАСабудет минимальным, поэтому пока не заморачивался
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Vorlon
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:08
Stringer написав: Vorlon написав:
... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
тут же дорого
Так а де нині
дешево?!
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Prestol
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