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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1237123812391240
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:01

Re: Monobank

  Flamingo написав:Моня при оплате комуналя не "видит" тех моих поставщиков услуг
в чат фото квитахи с аргументацией и через пару часов появлялось.Я по ОСББ внуков так делал
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:34

Re: Monobank

  Flamingo написав:а также появившегося в этом году "поставщика электроэнергии"

Flamingo,
сегодня моно увидел одного нового поставщика энергии, которого не видел еще в понедельник.
Поэтому проверяйте - они их все же добавляют.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:38

  ramaz написав:
  Flamingo написав:а также появившегося в этом году "поставщика электроэнергии"

Flamingo,
сегодня моно увидел одного нового поставщика энергии, которого не видел еще в понедельник.
Поэтому проверяйте - они их все же добавляют.

И новый и старый есть. Оплатил)
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:11

  Prestol написав:
  Stringer написав:
  Vorlon написав:... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...

тут же дорого

Так а де нині :roll: дешево?!

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:03

Re: Monobank

  V2 написав:В чому сенс переведення з.п. в Моньку?
Для тих, кто не користується кредитною карткою, може щось і зацікавило. Я профіт не побачив.

Деякі клієнти же оформили внесок до залізного банку. Теж побачили сенс...
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:20

Бонус за продление депозита дают только при автоматическом продлении? Вообще дают?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:23

  tano написав:Бонус за продление депозита дают только при автоматическом продлении? Вообще дают?

Бонуса нет. Вместо него кешбек 0,6%.
Вообще не дают,только при продлении.
mihasik
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