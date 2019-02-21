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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:01
Flamingo написав:
Моня при оплате комуналя не "видит" тех моих поставщиков услуг
в чат фото квитахи с аргументацией и через пару часов появлялось.Я по ОСББ внуков так делал
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:34
Flamingo
Flamingo написав:
а также появившегося в этом году "поставщика электроэнергии"
,
сегодня моно увидел одного нового поставщика энергии, которого не видел еще в понедельник.
Поэтому проверяйте - они их все же добавляют.
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ramaz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:38
ramaz написав:
Flamingo
Flamingo написав:
а также появившегося в этом году "поставщика электроэнергии"
,
сегодня моно увидел одного нового поставщика энергии, которого не видел еще в понедельник.
Поэтому проверяйте - они их все же добавляют.
И новый и старый есть. Оплатил)
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mihasik
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:11
Prestol написав: Stringer написав: Vorlon написав:
... Ну и коммуналку пока ещё плачу по инерции...
тут же дорого
Так а де нині
дешево?!
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:03
V2 написав:
В чому сенс переведення з.п. в Моньку?
Для тих, кто не користується кредитною карткою, може щось і зацікавило. Я профіт не побачив.
Деякі клієнти же оформили внесок до залізного банку. Теж побачили сенс...
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MASolomko
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:20
Бонус за продление депозита дают только при автоматическом продлении? Вообще дают?
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tano
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:23
tano написав:
Бонус за продление депозита дают только при автоматическом продлении? Вообще дают?
Бонуса нет. Вместо него кешбек 0,6%.
Вообще не дают,только при продлении.
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mihasik
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