MASolomko
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:39
ПРАВКА
MASolomko
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Востаннє редагувалось хуторянка в П'ят 22 лют, 2019 14:53, всього редагувалось 3 разів.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:40
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:55
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