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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1238123912401241
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:39

ПРАВКА

MASolomko
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Востаннє редагувалось хуторянка в П'ят 22 лют, 2019 14:53, всього редагувалось 3 разів.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:40

  хуторянка написав:Активно рекламируют на пол года с чудо бонусом

Я наверное туплю - а где эта активность? :oops:
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ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:53

Re: Monobank

  хуторянка написав:+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Мне оператор говорил, что +200 грн можно получить только при открытии депозита, по которым выплачивают бонус к депозиту, а по тем депозитам, которые участвуют в розыгрыше, выплата +200 грн не предусмотрено.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:53

Re: Monobank

  хуторянка написав:+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина


Чи можна деталі цієї акції?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:31

Re: Monobank

MASolomko написав:
  хуторянка написав:+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Мне оператор говорил, что +200 грн можно получить только при открытии депозита, по которым выплачивают бонус к депозиту, а по тем депозитам, которые участвуют в розыгрыше, выплата +200 грн не предусмотрено.
Такая же информация. Плюс только к выплате, а не розыгрышам
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Alex_ki
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