|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:39
MASolomko
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Востаннє редагувалось хуторянка
в П'ят 22 лют, 2019 14:53, всього редагувалось 3 разів.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:40
хуторянка написав:
Активно рекламируют на пол года с чудо бонусом
Я наверное туплю - а где эта активность?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6500
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:55
Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:Народный рейтинг кредитных карт
Нам интересно ваше мнение!
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:53
хуторянка написав:
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Мне оператор говорил, что +200 грн можно получить только при открытии депозита, по которым выплачивают бонус к депозиту, а по тем депозитам, которые участвуют в розыгрыше, выплата +200 грн не предусмотрено.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 736
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:53
хуторянка написав:
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Чи можна деталі цієї акції?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5747
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:31
MASolomko написав: хуторянка написав:
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Мне оператор говорил, что +200 грн можно получить только при открытии депозита, по которым выплачивают бонус к депозиту, а по тем депозитам, которые участвуют в розыгрыше, выплата +200 грн не предусмотрено.
Такая же информация. Плюс только к выплате, а не розыгрышам
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|