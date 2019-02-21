MASolomko
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:39
ПРАВКА
MASolomko
+200гр к бонусу от него же по 28.02.19 из списка банков минфина
Востаннє редагувалось хуторянка в П'ят 22 лют, 2019 14:53, всього редагувалось 3 разів.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:40
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:55
Приглашаем поучаствовать в голосовании!
Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:
Народный рейтинг кредитных карт
Нам интересно ваше мнение!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:53
Re: Monobank
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:53
Re: Monobank
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:31
Re: Monobank
Такая же информация. Плюс только к выплате, а не розыгрышам
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:12
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:05
V2
Осталось совсем немного до Весны! Дни становятся длиннее.
в воздухе появляется аромат теплого ветра и талого снега.
Прекрасная пора впереди!
Давайте же проведем последние зимние дни календаря празднично! Только с 20.02.19 по 28.02.19 дарим до +500 гривен дополнительно к вашему бонусу с промо-кодом:
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Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:14
Дякую, шановний Goodman!
Це пропозиція з мейла. Думав, ще щось цікаве пропустив.
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