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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1239124012411242
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:58

Re: Monobank

Нарешті з квітня можна буде повноцінно використовувати PayPass і в інших торгових точках, а не лише в Метро, бо з лімітом в 100грн не знаю де ще можна нею користуватися))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:06

Re: Monobank

stryzhko написав:Нарешті з квітня можна буде повноцінно використовувати PayPass і в інших торгових точках, а не лише в Метро, бо з лімітом в 100грн не знаю де ще можна нею користуватися))

Что, лимиты повышают?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:08

Re: Monobank

maxim2014 написав:Что, лимиты повышают?

Так. 500 як і Visa.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:11

  tano написав:
  mihasik написав:
  tano написав:Бонус за продление депозита дают только при автоматическом продлении? Вообще дают?

Бонуса нет. Вместо него кешбек 0,6%.
Вообще не дают,только при продлении.

При автоматическом только?

Ні, можна самому подовжити в день закінчення депо. Кешбек впаде на 3-й день.
maxprofit
 
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  #<1 ... 1239124012411242
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