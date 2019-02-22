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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:58
Нарешті з квітня можна буде повноцінно використовувати PayPass і в інших торгових точках, а не лише в Метро, бо з лімітом в 100грн не знаю де ще можна нею користуватися))
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stryzhko
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:06
stryzhko написав:Нарешті з квітня можна буде повноцінно використовувати PayPass і в інших торгових точках, а не лише в Метро, бо з лімітом в 100грн не знаю де ще можна нею користуватися))
Что, лимиты повышают?
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maxim2014
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:08
maxim2014 написав:Что, лимиты повышают?
Так. 500 як і Visa.
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stryzhko
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:11
tano написав: mihasik написав: tano написав:
Бонус за продление депозита дают только при автоматическом продлении? Вообще дают?
Бонуса нет. Вместо него кешбек 0,6%.
Вообще не дают,только при продлении.
При автоматическом только?
Ні, можна самому подовжити в день закінчення депо. Кешбек впаде на 3-й день.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:46
А чи хтось знає, як підняти доступний ліміт розстрочки?
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:38
stryzhko написав:
maxim2014 написав:Что, лимиты повышают?
Так. 500 як і Visa.
Давно было пора...
Вот правда в последнее время плачу через Apple Pay, так что пин вводу раз в пятилетку
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maxim2014
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:42
maxim2014 написав: stryzhko написав:
maxim2014 написав:Что, лимиты повышают?
Так. 500 як і Visa.
Давно было пора...
Вот правда в последнее время плачу через Apple Pay, так что пин вводу раз в пятилетку
А как часики у эпла разлочиваются? ну при первом поднесении ПОСа - разлок, 2е поднесение -- оплата? Или нужно спецом разлочивать под оплату?
... делайте хоть что-нибудь!
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