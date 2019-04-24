alex2013a90 написав:Подскажите пожалуйста, интересуюсь депозитами Монобанк. Но проверяю в базе банков фонда гарантирования вкладов и не нахожу его. В случае временной администрации, ФГВ вернет деньги (до 200000 грн) или нет?
Я, ........., реєстраційний номер облікової картки платника податків ........., проживаю за адресою: ........ дію на підставі особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (04114, м. Київ, вул. Автозаводська , 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище
Я, ........., реєстраційний номер облікової картки платника податків ........., проживаю за адресою: ........ дію на підставі особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (04114, м. Київ, вул. Автозаводська , 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище
никакого монобанка в оферте нет.
Котик - це як ховрашок навпаки: ти його бачиш, а його немає.
Я, ........., реєстраційний номер облікової картки платника податків ........., проживаю за адресою: ........ дію на підставі особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (04114, м. Київ, вул. Автозаводська , 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище
никакого монобанка в оферте нет.
Котик - це як ховрашок навпаки: ти його бачиш, а його немає.
главное чтобы это не сказали вкладчикам моно когда наступит момент возврата депозита.
Flamingo написав:Ну это если в городе есть Уни... Если же нет - то остается только Моня
Якщо немає Універсала, то і Моню не так просто отримати, хіба дорогою на літак. Я от думаю і у Моні прикопатись у понеділок, коли Універсал буде святкувати - відсоток той самий, тому зайвим не буде (в Універсалі вже прикопався).
vitaliian написав:
klug написав:Котик - це як ховрашок навпаки: ти його бачиш, а його немає.
главное чтобы это не сказали вкладчикам моно когда наступит момент возврата депозита.
Самі ж цитуєте договір з Універсалом. Універсал повноцінний учасник Спортлото, які питання? Особливо обережним висилають навіть паперовий договір.