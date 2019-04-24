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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1314131513161317
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 18:27

  alex2013a90 написав:Подскажите пожалуйста, интересуюсь депозитами Монобанк. Но проверяю в базе банков фонда гарантирования вкладов и не нахожу его. В случае временной администрации, ФГВ вернет деньги (до 200000 грн) или нет?

читайте оферту https://www.monobank.com.ua/deposit-template
там написано кому вы даёте деньги
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:15

Re: Monobank

  vitaliian написав:там написано кому вы даёте деньги

получається або універсал або котобанда?
в уні кращі умови
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:03

  greenozon написав:
  vitaliian написав:там написано кому вы даёте деньги

получається або універсал або котобанда?
в уні кращі умови

Все так, поспішайте забити стовпчики.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:14

Re: Monobank

Я, ........., реєстраційний номер облікової картки платника податків ........., проживаю за адресою: ........ дію на підставі особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (04114, м. Київ, вул.
Автозаводська , 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище

никакого монобанка в оферте нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:54

  vitaliian написав:
Я, ........., реєстраційний номер облікової картки платника податків ........., проживаю за адресою: ........ дію на підставі особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (04114, м. Київ, вул.
Автозаводська , 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище

никакого монобанка в оферте нет.

Котик - це як ховрашок навпаки: ти його бачиш, а його немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:57

  klug написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:там написано кому вы даёте деньги

получається або універсал або котобанда?
в уні кращі умови

Все так, поспішайте забити стовпчики.

Ну это если в городе есть Уни... Если же нет - то остается только Моня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:57

  klug написав:
  vitaliian написав:
Я, ........., реєстраційний номер облікової картки платника податків ........., проживаю за адресою: ........ дію на підставі особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (04114, м. Київ, вул.
Автозаводська , 54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище

никакого монобанка в оферте нет.

Котик - це як ховрашок навпаки: ти його бачиш, а його немає.

главное чтобы это не сказали вкладчикам моно когда наступит момент возврата депозита.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:04

  Flamingo написав:Ну это если в городе есть Уни... Если же нет - то остается только Моня

Якщо немає Універсала, то і Моню не так просто отримати, хіба дорогою на літак. Я от думаю і у Моні прикопатись у понеділок, коли Універсал буде святкувати - відсоток той самий, тому зайвим не буде (в Універсалі вже прикопався).

  vitaliian написав:
  klug написав:Котик - це як ховрашок навпаки: ти його бачиш, а його немає.

главное чтобы это не сказали вкладчикам моно когда наступит момент возврата депозита.

Самі ж цитуєте договір з Універсалом. Універсал повноцінний учасник Спортлото, які питання? Особливо обережним висилають навіть паперовий договір.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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