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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1315131613171318
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:18

  klug написав:
  Flamingo написав:Ну это если в городе есть Уни... Если же нет - то остается только Моня

Якщо немає Універсала, то і Моню не так просто отримати, хіба дорогою на літак.

Ну не скажите. Гривну с Мони и вовсе просто вывести без всяких "самолетов". А для Валюты на худой конец есть он-лайн обмен. По крайней мере если ближайшее отделение Универсала в 100 км - то открыть и обслуживать депо в Моне однозначно проще.
Flamingo
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