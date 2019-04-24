Ну не скажите. Гривну с Мони и вовсе просто вывести без всяких "самолетов". А для Валюты на худой конец есть он-лайн обмен. По крайней мере если ближайшее отделение Универсала в 100 км - то открыть и обслуживать депо в Моне однозначно проще.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:18
Ну не скажите. Гривну с Мони и вовсе просто вывести без всяких "самолетов". А для Валюты на худой конец есть он-лайн обмен. По крайней мере если ближайшее отделение Универсала в 100 км - то открыть и обслуживать депо в Моне однозначно проще.
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