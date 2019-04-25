Ну не скажите. Гривну с Мони и вовсе просто вывести без всяких "самолетов". А для Валюты на худой конец есть он-лайн обмен. По крайней мере если ближайшее отделение Универсала в 100 км - то открыть и обслуживать депо в Моне однозначно проще.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:18
Ну не скажите. Гривну с Мони и вовсе просто вывести без всяких "самолетов". А для Валюты на худой конец есть он-лайн обмен. По крайней мере если ближайшее отделение Универсала в 100 км - то открыть и обслуживать депо в Моне однозначно проще.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:43
Re: Monobank
Подскажите если в моне купить доллары онлайн, то забрать только через депозит?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:48
Re: Monobank
Не понял все равно как связан Универсал банк с Монобанком. Депозиты не опасно открывать? При открытии счета в монобанке заключается доп. договор с универсалом?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:07
там связь на генетическом уровне.
При открытии дадут только карту.Можно выпросить заяву.Интересно надолго этот ник
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:22
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:47
Re: Monobank
Коллеги, через ай-бокс деньги сразу залетают?
Т.е. если пополниться 30 апреля косяка не будет?
Или лучше раньше?
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