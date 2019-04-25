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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1316131713181319>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:18

  klug написав:
  Flamingo написав:Ну это если в городе есть Уни... Если же нет - то остается только Моня

Якщо немає Універсала, то і Моню не так просто отримати, хіба дорогою на літак.

Ну не скажите. Гривну с Мони и вовсе просто вывести без всяких "самолетов". А для Валюты на худой конец есть он-лайн обмен. По крайней мере если ближайшее отделение Универсала в 100 км - то открыть и обслуживать депо в Моне однозначно проще.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:43

Re: Monobank

Подскажите если в моне купить доллары онлайн, то забрать только через депозит?
malser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:48

Re: Monobank

Не понял все равно как связан Универсал банк с Монобанком. Депозиты не опасно открывать? При открытии счета в монобанке заключается доп. договор с универсалом?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:07

  alex2013a90 написав:Не понял все равно как связан Универсал банк с Монобанком. Депозиты не опасно открывать? При открытии счета в монобанке заключается доп. договор с универсалом?

там связь на генетическом уровне.
При открытии дадут только карту.Можно выпросить заяву.Интересно надолго этот ник 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:22

  malser написав:Подскажите если в моне купить доллары онлайн, то забрать только через депозит?

Без комиссии - да. Если готовы жертвовать 0.9% от суммы, то можно напрямую в кассе "Универсала".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:47

Re: Monobank

Коллеги, через ай-бокс деньги сразу залетают?
Т.е. если пополниться 30 апреля косяка не будет?
Или лучше раньше?
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:19

Re: Monobank

vovan_prm написав:Коллеги, через ай-бокс деньги сразу залетают?
Т.е. если пополниться 30 апреля косяка не будет?
Или лучше раньше?
Моментально смс
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:20

  vovan_prm написав:Коллеги, через ай-бокс деньги сразу залетают?
Т.е. если пополниться 30 апреля косяка не будет?
Или лучше раньше?


Мгновенно. Не будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:45

Re: Monobank

Благодарочка, коллеги.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:45

  alex2013a90 написав:Не понял все равно как связан Универсал банк с Монобанком. Депозиты не опасно открывать? При открытии счета в монобанке заключается доп. договор с универсалом?

Попробую разжевать.

Монобанк - это не юридическое лицо, а название пакета банковских услуг Универсалбанка, доступ к которому предоставляется клиентам Универсалбанка, которые через мобильное приложение Монобанк открыли гривневый счет в Универсалбанке, подписали Анкету-заявление к Договору об оказании банковских услуг и получили мгновенную карту.

При открытии счетов через мобильное приложение Монобанк, счет открывается и обслуживается в Универсалбанке. Для обслуживания клиентов Монобанк используется отдельная телефонная линия клиентской поддержки 0 800 205 205 и месенджеры в Вайбере, Телеграме или Фейсбуке.

Средства, размещенные на всех счетах Универсалбанка, в том числе открытых через мобильное приложение Монобанк, возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц в пределах граничной суммы 200 тысяч гривен, установленной Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", за исключением средств, не подлежащих возмещению согласно части 4 статьи 26 данного Закона.
Bosstone
 
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