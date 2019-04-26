klug написав:Моня не юр. особа. Monobank - це назва продукту
Но он ведет себя как банк и вводит клиентов заблуждение. Например, утверждениями о том , что он банк, но без отделений (без связанных с этим расходов и т.д.), поэтому более эффективный. Но такие действия (заявления) можно классифицировать и как мошенничество.
Делаю для себя вывод, что ни одному слову Дубилета и Гороха верить нельзя. В официальных (юридических) документах того, что они говорят, нет. А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп. Подозреваю, что исходя из этого, и все интервью с ними проплачены.
newbie написав:Делаю для себя вывод, что ни одному слову Дубилета и Гороха верить нельзя. В официальных (юридических) документах того, что они говорят, нет. А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп. Подозреваю, что исходя из этого, и все интервью с ними проплачены.
Конечно нельзя. Это экс приватовская гоп-компания, которая спёрла из банка 5 лярдов. Нужно действовать сообразно обстоятельствам.
newbie написав:...А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп...
"monobank Кешбек до 30%. Комиссия - 0%. Скачай сейчас!"
Не знали, что кешбек повысили до 30% (ТРИдцати!) с нулевой комиссией?
ps Скрин с данной строчкой рекламы в мобильном приложении для Android имеется в наличии. По ссылке не переходил.
Это надо в поддержку банка отправлять. В условиях партнерки прямой запрет на такие хитрости.
Требования к лендингам:
– запрещено использовать в доменном имени лендинга торговую марку "monobank".
– обязательно полное соответствие тарифов/условий основного сайта.
– обязательная информация для размещения в футере лендинга: Ресурс є сайтом партнером Monobank. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЛІЦЕНЗІЯ НБУ № 92 ВІД 10.10.2011Р ДЛЯ ДЗВІНКІВ ПО УКРАЇНІ (БЕЗКОШТОВНО) 0 800 205 205 04114, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 54/19
Требования к рекламным материалам (баннерам, рекламным объявлениям):
– запрещено использовать баннера и/или рекламные объявления, искажающие суть предоставляемых услуг Банком (являются не правдивой информацией)
В случае нарушения вышеописанных правил, будут действовать следующие санкции для Вебмастеров:
Первое нарушение – предупреждение с требованием исправить нарушение в течении 24 ч. Второе нарушение – отклонение заказов в количестве на усмотрение Банка. Третье нарушение – отклонение заказов в количестве на усмотрение Банка, а также отключение от партнерской программы Monobank.