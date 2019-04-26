Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:01

klug написав: Моня не юр. особа. Monobank - це назва продукту Моня не юр. особа. Monobank - це назва продукту

Но он ведет себя как банк и вводит клиентов заблуждение. Например, утверждениями о том , что он банк, но без отделений (без связанных с этим расходов и т.д.), поэтому более эффективный. Но такие действия (заявления) можно классифицировать и как мошенничество.Делаю для себя вывод, что ни одному слову Дубилета и Гороха верить нельзя. В официальных (юридических) документах того, что они говорят, нет. А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп. Подозреваю, что исходя из этого, и все интервью с ними проплачены.Мда уж