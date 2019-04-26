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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1316131713181319
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:43

Bosstone

+1, а я наивный думал, шо это банк. Значит, мне в моню дорога заказана, т.к. у меня в Универсале под завязку лежит.

Отак, отношения с Тасом (щоб были не на одном МФО) отслеживал, а с Моней - нет.

Заслуженный плюс :wink:

З.Ы. Теперь буду знать, шо моня - это отдел или одна из торговых марок Универсала.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:54

Re: Monobank

Ваші прогнози, коли почнуть безкоштовно роздавати цінним клієнтам: на Трійцю чи на День Конституції?
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:01

Re: Monobank

  klug написав:Моня не юр. особа. Monobank - це назва продукту

Но он ведет себя как банк и вводит клиентов заблуждение. Например, утверждениями о том , что он банк, но без отделений (без связанных с этим расходов и т.д.), поэтому более эффективный. Но такие действия (заявления) можно классифицировать и как мошенничество.

Делаю для себя вывод, что ни одному слову Дубилета и Гороха верить нельзя. В официальных (юридических) документах того, что они говорят, нет. А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп. Подозреваю, что исходя из этого, и все интервью с ними проплачены.

Мда уж :roll:
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:03

klug

Очередная брехня и развод? Следующими будут алмазные карты? Золотые и платиновые уже ж были?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:09

klug

Тариф будет 2000 грн за выпуск и 500 грн в месяц за обслуживание. Поверьте, она того стоит.

Уже поверил :wink:
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:15

Re: Monobank

Ну World Elite c безлимитным Lounge Key стоит дороже в других местах. Так что покупателей найдут и тариф потом увеличат
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:29

Re: Monobank

  newbie написав:Делаю для себя вывод, что ни одному слову Дубилета и Гороха верить нельзя. В официальных (юридических) документах того, что они говорят, нет. А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп. Подозреваю, что исходя из этого, и все интервью с ними проплачены.


Конечно нельзя. Это экс приватовская гоп-компания, которая спёрла из банка 5 лярдов. Нужно действовать сообразно обстоятельствам.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:26

Re: Monobank

  newbie написав:...А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп...
"monobank
Кешбек до 30%. Комиссия - 0%. Скачай сейчас!"

Не знали, что кешбек повысили до 30% (ТРИдцати!) с нулевой комиссией? :D

ps Скрин с данной строчкой рекламы в мобильном приложении для Android имеется в наличии. По ссылке не переходил.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:52

Коли сильно залітають, то і 50% дають... на GooglePlay.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:59

  MASolomko написав:
  newbie написав:...А то, что они говорят, получается, мягко говоря, маркетинговый треп...
"monobank
Кешбек до 30%. Комиссия - 0%. Скачай сейчас!"

Не знали, что кешбек повысили до 30% (ТРИдцати!) с нулевой комиссией? :D

ps Скрин с данной строчкой рекламы в мобильном приложении для Android имеется в наличии. По ссылке не переходил.

Это надо в поддержку банка отправлять. В условиях партнерки прямой запрет на такие хитрости.

Требования к лендингам:

– запрещено использовать в доменном имени лендинга торговую марку "monobank".

– обязательно полное соответствие тарифов/условий основного сайта.

– обязательная информация для размещения в футере лендинга:
Ресурс є сайтом партнером Monobank.
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЛІЦЕНЗІЯ НБУ № 92 ВІД 10.10.2011Р
ДЛЯ ДЗВІНКІВ ПО УКРАЇНІ (БЕЗКОШТОВНО) 0 800 205 205
04114, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 54/19

Требования к рекламным материалам (баннерам, рекламным объявлениям):

– запрещено использовать баннера и/или рекламные объявления, искажающие суть предоставляемых услуг Банком (являются не правдивой информацией)

В случае нарушения вышеописанных правил, будут действовать следующие санкции для Вебмастеров:

Первое нарушение – предупреждение с требованием исправить нарушение в течении 24 ч.
Второе нарушение – отклонение заказов в количестве на усмотрение Банка.
Третье нарушение – отклонение заказов в количестве на усмотрение Банка, а также отключение от партнерской программы Monobank.
Bosstone
 
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