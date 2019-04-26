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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1317131813191320
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:03

  Bosstone написав:– запрещено использовать баннера и/или рекламные объявления, искажающие суть предоставляемых услуг Банком (являются не правдивой информацией)

Тобто не можна писати, що Моня - це банк і що у нього немає відділень? І що у нього найвигідніші умови на ринку? І як таку корову продавати?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:09

  klug написав:
  Bosstone написав:– запрещено использовать баннера и/или рекламные объявления, искажающие суть предоставляемых услуг Банком (являются не правдивой информацией)

Тобто не можна писати, що Моня - це банк і що у нього немає відділень? І що у нього найвигідніші умови на ринку? І як таку корову продавати?

Я тоже считаю, что корректнее использовать фразу не "мобильный банк без отделений", а "мобильный банкинг без отделений". Ведь, в данном контексте имеется в виду не конкретный банк в виде традиционного банковского учреждения, а концепция предоставления банковских услуг через мобильный интерфейс.
Бесфилиальный банкинг (англ. Branchless banking) — это дистрибьюционная стратегия, которая используется для предоставления клиентам финансовых услуг без использования банковских отделений. Такая розничная банковская схема может как дополнять традиционную схему с банковскими отделениями, так и использоваться отдельно — вовсе без банковских офисов.

Видимо, сказалась тенденция, когда для упрощения вместо "интернет-банкинг" употребляют просто "интернет-банк", но такие мелочи действительно могут вызывать недопонимание.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:26

Re: Monobank

Bosstone, думаете это реклама одного из партнеров банка? Они сами писали недавно, что начали размещать свою рекламу...
MASolomko
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