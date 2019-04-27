Тобто не можна писати, що Моня - це банк і що у нього немає відділень? І що у нього найвигідніші умови на ринку? І як таку корову продавати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:03
Тобто не можна писати, що Моня - це банк і що у нього немає відділень? І що у нього найвигідніші умови на ринку? І як таку корову продавати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:09
Я тоже считаю, что корректнее использовать фразу не "мобильный банк без отделений", а "мобильный банкинг без отделений". Ведь, в данном контексте имеется в виду не конкретный банк в виде традиционного банковского учреждения, а концепция предоставления банковских услуг через мобильный интерфейс.
Видимо, сказалась тенденция, когда для упрощения вместо "интернет-банкинг" употребляют просто "интернет-банк", но такие мелочи действительно могут вызывать недопонимание.
Додано: Суб 27 кві, 2019 07:26
Re: Monobank
Bosstone, думаете это реклама одного из партнеров банка? Они сами писали недавно, что начали размещать свою рекламу...
Додано: Суб 27 кві, 2019 21:46
очередной приключения:
пополнил депозит с карты Аллы. А если пополнить депозит с другой карты монобанды, перед этим пополнив ее в терминале, то нельзя даже до 15к! Видимо срабатывает блок из-за овердрафта. Ну тогда Аллой надо пользоваться что тут еще сказать?
UPD:
нельзя пополнить депозит с другой карты моно, можно только с карты Аллы.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 28 кві, 2019 05:35
Судя по вашему описанию, там даже не официальный рекламный партнер, а какой-то недобросовесный кустарь, генерирующий рекламный траффик через монетизирующую платформу.
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