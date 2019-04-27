точно. забыл что они ввели плату 0,5% за выход через п2п. жлобяры.
ну значит если это было КДВ то тогда переносить налик.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 13:40
Додано: Нед 28 кві, 2019 14:28
Re: Monobank
Додано: Нед 28 кві, 2019 16:21
Re: Monobank
Всем спасибо, кто конструктивно ответил, безо всяких там ))
1. Не в Киеве сейчас, по этому айбоксы далековато будут
2. Деньги на приват универсальной, были )
3. Из-за того что они на универсальной - придумал 2 пути, а) перекинуть на кдв снять в банкомате и в зелёную тубму, б) р2р с универсальной прям на моно.
Заключение. Пошёл вторым вариантом, так как что в первом что втором теряешь 0,5% затрат, но в первом ещё и куча телодвижений нужна.
И ещё, сумма под 5 тыс., и если бросать через зелёную то кроме тех 0,5%, что были затрачены на обнал, ещё 0,5 упадёт на кэшбек, а мне в данный момент же нужен не кэшбек, а нужно вовремя кред лим погасить
И для тех, кто не знает, зачем люди с привата бросают СЭПом на моно, проведу лик без, в этом случае всё бы стоило 3,00 грн.
Додано: Нед 28 кві, 2019 16:43
Ну и правильно: должен же кто-то спонсировать Приват
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