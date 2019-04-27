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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1318131913201321
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:40

  curiousobro написав:
  mephala написав:какой смысл кидать по СЕП в примат и котобанду деньги?

Ну как бы дешевле :)
3грн сеп vs 0.5% P2P
Для сумм больше 600 грн победителем выходит сеп

точно. забыл что они ввели плату 0,5% за выход через п2п. жлобяры.
ну значит если это было КДВ то тогда переносить налик.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:28

Re: Monobank

  Igor3777 написав:1. Чё делать то теперь идти к зелёной тумбе ???
Отдавать почести "зеленой" тумбе (mono компенсирует комиссию Привата, желательно погонять от 1к грн) или тумбе iBox.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:21

Re: Monobank

Всем спасибо, кто конструктивно ответил, безо всяких там ))
1. Не в Киеве сейчас, по этому айбоксы далековато будут
2. Деньги на приват универсальной, были )
3. Из-за того что они на универсальной - придумал 2 пути, а) перекинуть на кдв снять в банкомате и в зелёную тубму, б) р2р с универсальной прям на моно.
Заключение. Пошёл вторым вариантом, так как что в первом что втором теряешь 0,5% затрат, но в первом ещё и куча телодвижений нужна.
И ещё, сумма под 5 тыс., и если бросать через зелёную то кроме тех 0,5%, что были затрачены на обнал, ещё 0,5 упадёт на кэшбек, а мне в данный момент же нужен не кэшбек, а нужно вовремя кред лим погасить 8) :mrgreen:

И для тех, кто не знает, зачем люди с привата бросают СЭПом на моно, проведу лик без, в этом случае всё бы стоило 3,00 грн.
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:43

  Igor3777 написав:И для тех, кто не знает, зачем люди с привата бросают СЭПом на моно, проведу лик без, в этом случае всё бы стоило 3,00 грн.

Ну и правильно: должен же кто-то спонсировать Приват
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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:33

Re: Monobank

  Igor3777 написав:и если бросать через зелёную то кроме тех 0,5%, что были затрачены на обнал, ещё 0,5 упадёт на кэшбек, а мне в данный момент же нужен не кэшбек, а нужно вовремя кред лим погасить

И правда логично ;) - зачем получать еще и кэшбек, если надо просто загаситься
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:37

  Flamingo написав:
  Igor3777 написав:и если бросать через зелёную то кроме тех 0,5%, что были затрачены на обнал, ещё 0,5 упадёт на кэшбек, а мне в данный момент же нужен не кэшбек, а нужно вовремя кред лим погасить

И правда логично ;) - зачем получать еще и кэшбек, если надо просто загаситься


Так как я сделал - у меня зашла ровно сумма, которую я и переводил для погашения, по иначе же зашло бы меньше на размер кэшбека именно для погашения, смысл в таком кэшбеке ??
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:51

  Igor3777 написав:Так как я сделал - у меня зашла ровно сумма, которую я и переводил для погашения, по иначе же зашло бы меньше на размер кэшбека именно для погашения, смысл в таком кэшбеке ??

Если на моно, скажем, уже есть кешбека 70 грн, то получив 30 с зеленой тумбы можно сразу снять его на счет моно.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:54

  Slx написав:
  Igor3777 написав:Так как я сделал - у меня зашла ровно сумма, которую я и переводил для погашения, по иначе же зашло бы меньше на размер кэшбека именно для погашения, смысл в таком кэшбеке ??

Если на моно, скажем, уже есть кешбека 70 грн, то получив 30 с зеленой тумбы можно сразу снять его на счет моно.

Да,можно, но 19,5% из 100грн. налоги.
IDAN
 
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