Додано: Нед 28 кві, 2019 16:21

Всем спасибо, кто конструктивно ответил, безо всяких там ))1. Не в Киеве сейчас, по этому айбоксы далековато будут2. Деньги на приват универсальной, были )3. Из-за того что они на универсальной - придумал 2 пути, а) перекинуть на кдв снять в банкомате и в зелёную тубму, б) р2р с универсальной прям на моно.Заключение. Пошёл вторым вариантом, так как что в первом что втором теряешь 0,5% затрат, но в первом ещё и куча телодвижений нужна.И ещё, сумма под 5 тыс., и если бросать через зелёную то кроме тех 0,5%, что были затрачены на обнал, ещё 0,5 упадёт на кэшбек, а мне в данный момент же нужен не кэшбек, а нужно вовремя кред лим погаситьИ для тех, кто не знает, зачем люди с привата бросают СЭПом на моно, проведу лик без, в этом случае всё бы стоило 3,00 грн.