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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 04:43
Flamingo написав:
Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки
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Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
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Igor3777
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Додано: Пон 29 кві, 2019 16:28
Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?
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justit
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:09
justit написав:
Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?
через Аллу в пакетных картах, но 15к сутки у Аллы лимит.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:34
proftpd66 написав: justit написав:
Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?
через Аллу в пакетных картах, но 15к сутки у Аллы лимит.
Этот лимит у Аллы уже не безусловный. Вроде можно поднять через гарячку и проверку гестапо.
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curiousobro
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