Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки [/quote]
Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки
Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )[/quote]С какой карты привата можно без комиссии?
Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки
Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
С какой карты привата можно без комиссии?[/quote] Совсем без комиссии нельзя ни с какой.