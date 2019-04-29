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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1319132013211322
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 04:43

  Flamingo написав:

Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки ;)[/quote]

Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:33

Re: Monobank

Igor3777 написав:
  Flamingo написав:

Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки ;)


Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )[/quote]С какой карты привата можно без комиссии?
platan_av
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 16:28

Re: Monobank

Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:09

  justit написав:Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?


через Аллу в пакетных картах, но 15к сутки у Аллы лимит.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:34

  proftpd66 написав:
  justit написав:Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?


через Аллу в пакетных картах, но 15к сутки у Аллы лимит.


Этот лимит у Аллы уже не безусловный. Вроде можно поднять через гарячку и проверку гестапо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:03

  platan_av написав:
Igor3777 написав:
  Flamingo написав:

Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки ;)


Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
С какой карты привата можно без комиссии?[/quote]
Совсем без комиссии нельзя ни с какой.

За 3 грн независимо от суммы можно с любой.
https://monobankcard.com/kak-popolnit-k ... -komissii/
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:08

  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:
  justit написав:Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?


через Аллу в пакетных картах, но 15к сутки у Аллы лимит.


Этот лимит у Аллы уже не безусловный. Вроде можно поднять через гарячку и проверку гестапо.


мне сказали для всех клиентов стоит лимит. Про гарячку не сказали.

Я смог пополнить из двух гривневых карт по 14900
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:47

  justit написав:Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?

Якщо маєте польський MasterCard - так, можна поповнити монокартку, але буде додатково знято 1,8% комісії за поповнення з іноземної картки. Суму буде списано в гривні, конвертація - за курсом банка-емітента.
VISA або інші картки не підходять.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:45

Re: Monobank

proftpd66 написав:
  justit написав:Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах,
чи працює
"Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?


через Аллу в пакетных картах, но 15к сутки у Аллы лимит.
Спасибо, но какое отношение Алла имеет к вопросу? :)
justit
 
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