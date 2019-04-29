Додано: Пон 29 кві, 2019 04:43

Flamingo написав:

Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки[/quote]Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )