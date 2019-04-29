Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки [/quote]
Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки
Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )[/quote]С какой карты привата можно без комиссии?
Извините не обратил внимание что у вас деньги были на уни. При определенном наборе карт можно было конечно все провести и безналом, и без комисса. Но это для "чуть продвинутых юзеров", а так наверное в вашем случае вы все сделали правильно. В конце концов банкам тоже надо зарабатывать денюжку, чтоб потом предлагать клиентам плюшки
Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
С какой карты привата можно без комиссии?[/quote] Совсем без комиссии нельзя ни с какой.
justit написав:Нагадайте будь-ласка, бо щось не можу знайти в умовах, чи працює "Поповнити свою картку - з іншої картки", якщо інша картка припустимо Польська (у злотих)?
Якщо маєте польський MasterCard - так, можна поповнити монокартку, але буде додатково знято 1,8% комісії за поповнення з іноземної картки. Суму буде списано в гривні, конвертація - за курсом банка-емітента. VISA або інші картки не підходять.
Igor3777 написав: Ну из-за 3 грн, открывать карты во всяких там конкордах - это не моё )
То что "это не ваше" было понятно сразу. Просто есть тип клиентов, который предусматривает попадания в разные ситуации и имеет набор карт позволяющий гибко избегать оплаты комисса без которого можно обойтись, а есть те кто подкармливает банки то через "+3 грн.", то через "0,5%". Без "вторых" не возможно было существование "первых" - так что в любом случае "спасибо что вы есть"