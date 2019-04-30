RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1320132113221323
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:09

Re: Monobank

Категорії на травень.
Зображення
+ пропозиція віддати частину кешбеку на благодійність. Але це в новій версії додатку, в старій цей пункт відсутній.
042013
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.07.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:14

Re: Monobank

  042013 написав:+ пропозиція віддати
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 03.12.14
Подякував: 308 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:19

Re: Monobank

С 1% грязными, ещё на благотворительность отдать...не позорились бы уже
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 692
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1320132113221323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Zonenor і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22488)
01.05.2019 09:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.