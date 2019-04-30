+ пропозиція віддати частину кешбеку на благодійність. Але це в новій версії додатку, в старій цей пункт відсутній.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:09
Re: Monobank
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:14
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 01 тра, 2019 08:19
Re: Monobank
С 1% грязными, ещё на благотворительность отдать...не позорились бы уже
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