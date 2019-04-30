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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:09
Категорії на травень.
+ пропозиція віддати частину кешбеку на благодійність. Але це в новій версії додатку, в старій цей пункт відсутній.
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042013
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:07
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
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vpchelko
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:19
С 1% грязными, ещё на благотворительность отдать...не позорились бы уже
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mihasik
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:15
vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
В альфе были.
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Ratatui
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:33
vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
Я думал хирурги только наличкой берут)
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mihasik
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:35
Ratatui написав: vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
В альфе были.
Не помогло. Днипролаб как аптека прошла...
В этом плане моня получше, категория шире, больше мцц захватывает
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mihasik
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