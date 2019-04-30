Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:09
Категорії на травень.
+ пропозиція віддати частину кешбеку на благодійність. Але це в новій версії додатку, в старій цей пункт відсутній.
042013
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:07
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
vpchelko
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:19
С 1% грязными, ещё на благотворительность отдать...не позорились бы уже
mihasik
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:15
vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
В альфе были.
Ratatui
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:33
vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
Я думал хирурги только наличкой берут)
mihasik
Повідомлень: 694
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:35
Ratatui написав: vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
В альфе были.
Не помогло. Днипролаб как аптека прошла...
В этом плане моня получше, категория шире, больше мцц захватывает
mihasik
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:02
mihasik написав: vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
Я думал хирурги только наличкой берут)
В частной клиники все через кассу.
Ratatui написав: vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
В альфе были.
С альфой у меня тяжбы, см мой мое сообщение в топике альфы.
vpchelko
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:59
vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
УкрЕксім віза? 3-5-7 на все (голд-платина-інф)
greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2019 12:03
Тоже удивило. Гвоздь в голову креативщику, который это придумал. Выглядит очень цинично. Все эти попытки нашего бизнеса калькировать благотворительность как в США выглядят убого. Хотите помочь и попиариться? Вперёд, проценты с операционной прибыли. А эти жалкие проценты с кешбека и ещё приписка, что мы потом отчитаемся... Смотрится очень мерзко, особенно в стране, которая воюет.
yuriyyerin
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