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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1321132213231324
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:21

Re: Monobank

  yuriyyerin написав:А эти жалкие проценты с кешбека и ещё приписка, что мы потом отчитаемся...
верно написано,верблюдопихатели в кураже)Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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