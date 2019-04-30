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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1321132213231324
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:21

Re: Monobank

  yuriyyerin написав:А эти жалкие проценты с кешбека и ещё приписка, что мы потом отчитаемся...
верно написано,верблюдопихатели в кураже)Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:38

  mihasik написав:
  Ratatui написав:
  vpchelko написав:Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((


В альфе были.

Не помогло. Днипролаб как аптека прошла...
В этом плане моня получше, категория шире, больше мцц захватывает

Тогда выручила бы Пудра. Там и максимальная выплата поболее, в отличие от здешних 500.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:10

  yuriyyerin написав:Тоже удивило. Гвоздь в голову креативщику, который это придумал. Выглядит очень цинично. Все эти попытки нашего бизнеса калькировать благотворительность как в США выглядят убого. Хотите помочь и попиариться? Вперёд, проценты с операционной прибыли. А эти жалкие проценты с кешбека и ещё приписка, что мы потом отчитаемся... Смотрится очень мерзко, особенно в стране, которая воюет.

Смотрится мерзко еще с "Дитячей лікарні майбутнього", где все деньги, собранные с доверчивых клиентов банков и сотовых компаний, просто украли.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:14

Re: Monobank

  wig написав:Тогда выручила бы Пудра. Там и максимальная выплата поболее, в отличие от здешних 500.


С этого месяца 777 грязными, так что придётся комбинировать
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:21

  Amid написав:
  wig написав:Тогда выручила бы Пудра. Там и максимальная выплата поболее, в отличие от здешних 500.


С этого месяца 777 грязными, так что придётся комбинировать

Ну, вот и пригодится вторая пудра, если не дай Бог, больница.
wig
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