Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:21
yuriyyerin написав:
А эти жалкие проценты с кешбека и ещё приписка, что мы потом отчитаемся...
верно написано,верблюдопихатели в кураже)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Повідомлень: 2516
З нами з: 03.12.14
Подякував: 308 раз.
Подякували: 343 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:38
mihasik написав: Ratatui написав: vpchelko написав:
Жаль ... что кешбека не было на мед услуги в прошлом месяце, больше 30000грн на операцию пришлось потратить (((
В альфе были.
Не помогло. Днипролаб как аптека прошла...
В этом плане моня получше, категория шире, больше мцц захватывает
Тогда выручила бы Пудра. Там и максимальная выплата поболее, в отличие от здешних 500.
wig
Повідомлень: 4132
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:10
yuriyyerin написав:
Тоже удивило. Гвоздь в голову креативщику, который это придумал. Выглядит очень цинично. Все эти попытки нашего бизнеса калькировать благотворительность как в США выглядят убого. Хотите помочь и попиариться? Вперёд, проценты с операционной прибыли. А эти жалкие проценты с кешбека и ещё приписка, что мы потом отчитаемся... Смотрится очень мерзко, особенно в стране, которая воюет.
Смотрится мерзко еще с "Дитячей лікарні майбутнього", где все деньги, собранные с доверчивых клиентов банков и сотовых компаний, просто украли.
wig
Повідомлень: 4132
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:14
wig написав:
Тогда выручила бы Пудра. Там и максимальная выплата поболее, в отличие от здешних 500.
С этого месяца 777 грязными, так что придётся комбинировать
Amid
Повідомлень: 994
З нами з: 12.06.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:21
Amid написав: wig написав:
Тогда выручила бы Пудра. Там и максимальная выплата поболее, в отличие от здешних 500.
С этого месяца 777 грязными, так что придётся комбинировать
Ну, вот и пригодится вторая пудра, если не дай Бог, больница.
wig
Повідомлень: 4132
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2019 16:44
mihasik написав: Ratatui написав:
В альфе были.
Не помогло. Днипролаб как аптека прошла...
В этом плане моня получше, категория шире, больше мцц захватывает
согласен, некоторые анализы проходили как "аптека", некоторые как "салон красоты". в моно все попадало в "красоту и здоровье", в альфе практически ничего не попало в прошлом месяце
sola
Повідомлень: 4164
З нами з: 02.03.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 500 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему