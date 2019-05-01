yuriyyerin написав:Тоже удивило. Гвоздь в голову креативщику, который это придумал. Выглядит очень цинично. Все эти попытки нашего бизнеса калькировать благотворительность как в США выглядят убого. Хотите помочь и попиариться? Вперёд, проценты с операционной прибыли. А эти жалкие проценты с кешбека и ещё приписка, что мы потом отчитаемся... Смотрится очень мерзко, особенно в стране, которая воюет.
Смотрится мерзко еще с "Дитячей лікарні майбутнього", где все деньги, собранные с доверчивых клиентов банков и сотовых компаний, просто украли.
так у алки категорий как у кошки блох. потому и штормит из стороны в сторону. видать взяли на работу идиота который думает что если много категорий это типа разнообразие и хорошо. ну или специально сделано что бы уменьшить попадание в категории. простой клиент пошлет нахрен такую "умную" систему. а свинорыл просто будет юзать в проверенных местах.