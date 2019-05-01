верно написано,верблюдопихатели в кураже)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:21
Re: Monobank
верно написано,верблюдопихатели в кураже)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:38
Тогда выручила бы Пудра. Там и максимальная выплата поболее, в отличие от здешних 500.
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:10
Смотрится мерзко еще с "Дитячей лікарні майбутнього", где все деньги, собранные с доверчивых клиентов банков и сотовых компаний, просто украли.
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:14
Re: Monobank
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:21
Додано: Сер 01 тра, 2019 16:44
согласен, некоторые анализы проходили как "аптека", некоторые как "салон красоты". в моно все попадало в "красоту и здоровье", в альфе практически ничего не попало в прошлом месяце
Додано: Сер 01 тра, 2019 17:22
Re: Monobank
так у алки категорий как у кошки блох. потому и штормит из стороны в сторону.
видать взяли на работу идиота который думает что если много категорий это типа разнообразие и хорошо. ну или специально сделано что бы уменьшить попадание в категории.
простой клиент пошлет нахрен такую "умную" систему. а свинорыл просто будет юзать в проверенных местах.
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:19
400 грн копейки.
Но Алла ранее платили безлимит, даже 100млрд кешбэка по правилам могла заплатить, потом 480$, сейчас около 180$
если есть идея для контрабаса, то можно взять 10 карт родственников. и в сумме кешбэк по всем картам будет 1500$ в месяц.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 02 тра, 2019 03:44
Re: Monobank
МСС 7999 тут до розваг відноситься?
Додано: Чет 02 тра, 2019 07:38
Re: Monobank
Ставки в гривні таки понизили:
12 міс. - 17%,
6 - 16
3 - 15.
Дивно якось, банк, який економить на відділеннях, має ставки нижчі, ніж банк із відділенням!
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