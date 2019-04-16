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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1322132313241325
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 07:40

  Кочевник написав:МСС 7999 тут до розваг відноситься?


В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:30

  V2 написав:
  Кочевник написав:МСС 7999 тут до розваг відноситься?


В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".

У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:35

  lel написав:
  V2 написав:
  Кочевник написав:МСС 7999 тут до розваг відноситься?


В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".

У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31

так пофиг хто одержувач, хлавное ж МСС в какой категории у самого Мони
Или загонщик Моня умеет находу подправлять свои категории видя получателя?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:07

Re: Monobank

Ну нафіг шмоню. Лоторею.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:21

  V2 написав:Ставки в гривні таки понизили:
12 міс. - 17%,
6 - 16
3 - 15.

Дивно якось, банк, який економить на відділеннях, має ставки нижчі, ніж банк із відділенням! :roll:

ну у них не только ставки ниже... еще и % по кешбеку ниже... они правда компенсируют это курсами валют. Тут они выше чем у банков с отделениями :lol:
maxim2014
 
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  #<1 ... 1322132313241325
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