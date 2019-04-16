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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 07:40
Кочевник написав:
МСС 7999 тут до розваг відноситься?
В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:30
V2 написав: Кочевник написав:
МСС 7999 тут до розваг відноситься?
В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31
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lel
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:35
lel написав: V2 написав: Кочевник написав:
МСС 7999 тут до розваг відноситься?
В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31
так пофиг хто одержувач, хлавное ж МСС в какой категории у самого Мони
Или загонщик Моня умеет находу подправлять свои категории видя получателя?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:07
Ну нафіг шмоню. Лоторею.
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Кочевник
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:21
V2 написав:
Ставки в гривні таки понизили:
12 міс. - 17%,
6 - 16
3 - 15.
Дивно якось, банк, який економить на відділеннях, має ставки нижчі, ніж банк із відділенням!
ну у них не только ставки ниже... еще и % по кешбеку ниже... они правда компенсируют это курсами валют. Тут они выше чем у банков с отделениями
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maxim2014
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:51
Может кому интересно будет... Недавно заметил, что оплата коммуналки в Моно проходит на второй рабочий день. Когда-то была день в день...
Оплата сегодня - дата валютирования 3 мая.
Оплата 27 апреля - дата валютирования 3 мая.
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Vorlon
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:53
Vorlon написав:
Может кому интересно будет... Недавно заметил, что оплата коммуналки в Моно проходит на второй рабочий день. Когда-то была день в день...
Оплата сегодня - дата валютирования 3 мая.
Оплата 27 апреля - дата валютирования 3 мая.
27 апреля - это и так все равно, что сегодня
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:54
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Я понимаю, что выходной. Но могли бы заплатить и сегодня - то есть на следующий рабочий день...
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Vorlon
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:59
Bosstone написав:
корректнее использовать фразу не "мобильный банк без отделений", а "мобильный банкинг без отделений".
Мобильный банкинг вроде всегда без отделений, причем у всех банков. Т.е. этот термин относиться не только к моне.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:11
lel написав: V2 написав: Кочевник написав:
МСС 7999 тут до розваг відноситься?
В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31
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