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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:38

Re: Monobank

Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
drAlexander
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:48

  drAlexander написав:Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.

Перекинуть на любую карту украинского банка с бесплатным снятием нала.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:21

В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".[/quote]
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31[/quote]
так пофиг хто одержувач, хлавное ж МСС в какой категории у самого Мони
Или загонщик Моня умеет находу подправлять свои категории видя получателя?[/quote]


Было такое.
Как Моня оплату в Касте с кошерным МСС запулил в Прочее и КБ не начислил.
Пришлись требовать долива пива после отстоя пены.
guntherhouse777
 
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