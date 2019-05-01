Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:38
Re: Monobank
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:48
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:21
В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".[/quote]
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31[/quote]
так пофиг хто одержувач, хлавное ж МСС в какой категории у самого Мони
Или загонщик Моня умеет находу подправлять свои категории видя получателя?[/quote]
Было такое.
Как Моня оплату в Касте с кошерным МСС запулил в Прочее и КБ не начислил.
Пришлись требовать долива пива после отстоя пены.
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