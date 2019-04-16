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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:38
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
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drAlexander
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:48
drAlexander написав:
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
Перекинуть на любую карту украинского банка с бесплатным снятием нала.
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Shustoff
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:21
В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".[/quote]
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31[/quote]
так пофиг хто одержувач, хлавное ж МСС в какой категории у самого Мони
Или загонщик Моня умеет находу подправлять свои категории видя получателя?[/quote]
Было такое.
Как Моня оплату в Касте с кошерным МСС запулил в Прочее и КБ не начислил.
Пришлись требовать долива пива после отстоя пены.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18
mihasik написав: lel написав:
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31
Что говорят в поддержке?
Платил кредитными- 1%. Сумма небольшая- лень было писать на отдыхе.
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lel
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:10
Моня балуется с зачислением СЕП на депозит. Уже полтора часа прошло, а денег нет. Или Валя не выпускает. Будем наблюдать...
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anikola13
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:33
anikola13 написав:
Моня балуется с зачислением СЕП на депозит. Уже полтора часа прошло, а денег нет. Или Валя не выпускает. Будем наблюдать...
З Альфи зайшло без проблем.
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V2
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:38
V2 написав: anikola13 написав:
Моня балуется с зачислением СЕП на депозит. Уже полтора часа прошло, а денег нет. Или Валя не выпускает. Будем наблюдать...
З Альфи зайшло без проблем.
Дивно, 2 години вже, а коштів немає. Відправляв за шаблонами.
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anikola13
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:58
Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)
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mihasik
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:04
mihasik написав:
Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)
а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!?
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Lost
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