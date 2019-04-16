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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1324132513261327>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:38

Re: Monobank

Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
drAlexander
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:48

  drAlexander написав:Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.

Перекинуть на любую карту украинского банка с бесплатным снятием нала.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:21

В правилах пише, що так - "Розваги та спорт".[/quote]
У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31[/quote]
так пофиг хто одержувач, хлавное ж МСС в какой категории у самого Мони
Или загонщик Моня умеет находу подправлять свои категории видя получателя?[/quote]


Было такое.
Как Моня оплату в Касте с кошерным МСС запулил в Прочее и КБ не начислил.
Пришлись требовать долива пива после отстоя пены.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18

  mihasik написав:
  lel написав:У меня прошло как медицина. Выбирал "Розваги та спорт". Кэшбэк не дали.
Одержувач: Medichna reestratura K
MCC одержувача: 7999
Дата і час проведення операції: 16.04.2019 14:49:31

Что говорят в поддержке?

Платил кредитными- 1%. Сумма небольшая- лень было писать на отдыхе.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:10

Моня балуется с зачислением СЕП на депозит. Уже полтора часа прошло, а денег нет. Или Валя не выпускает. Будем наблюдать...

UPD. Залетело массово в 18.08. Поддержка мони признала, что у них зачисления с опозданием.
Востаннє редагувалось anikola13 в Чет 02 тра, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:33

  anikola13 написав:Моня балуется с зачислением СЕП на депозит. Уже полтора часа прошло, а денег нет. Или Валя не выпускает. Будем наблюдать...


З Альфи зайшло без проблем.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:38

  V2 написав:
  anikola13 написав:Моня балуется с зачислением СЕП на депозит. Уже полтора часа прошло, а денег нет. Или Валя не выпускает. Будем наблюдать...


З Альфи зайшло без проблем.

Дивно, 2 години вже, а коштів немає. Відправляв за шаблонами.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:58

Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:04

  mihasik написав:Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)

а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!? :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:21

  Lost написав:
  mihasik написав:Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)

а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!? :mrgreen:

А вдруг) 30~е не у всех выходной)
mihasik
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