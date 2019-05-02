|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50
Re: Monobank
В феврале платил на АлиЭкспресс, прошло как продукты. В апреле открыл спор т.к продаван козлина не отправил. Деньги вернули, но моня назад забрал кэшбэк. А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:54
Re: Monobank
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:36
|