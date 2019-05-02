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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50

Re: Monobank

В феврале платил на АлиЭкспресс, прошло как продукты. В апреле открыл спор т.к продаван козлина не отправил. Деньги вернули, но моня назад забрал кэшбэк. А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:54

Re: Monobank

  andreyiskra написав:А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
andreyiskra, так почему бы им в минус твой счёт кешбека не загнать? :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:36

  andreyiskra написав:А если бы у меня пусто было на кэшбэке?

Был бы минус на кэшбечном счете
sola
 
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