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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50
В феврале платил на АлиЭкспресс, прошло как продукты. В апреле открыл спор т.к продаван козлина не отправил. Деньги вернули, но моня назад забрал кэшбэк. А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
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andreyiskra
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Додано: Чет 02 тра, 2019 20:36
andreyiskra написав:
А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
Был бы минус на кэшбечном счете
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sola
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:39
mihasik написав: Lost написав: mihasik написав:
Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)
а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!?
А вдруг) 30~е не у всех выходной)
Главное, что в НБУ выходной.
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Bosstone
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:40
sola написав: andreyiskra написав:
А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
Был бы минус на кэшбечном счете
Не страшно, овердрафт на бонусном не тарифицирутся.
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Bosstone
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