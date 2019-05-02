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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1325132613271328>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50

Re: Monobank

В феврале платил на АлиЭкспресс, прошло как продукты. В апреле открыл спор т.к продаван козлина не отправил. Деньги вернули, но моня назад забрал кэшбэк. А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:54

Re: Monobank

  andreyiskra написав:А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
andreyiskra, так почему бы им в минус твой счёт кешбека не загнать? :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:36

  andreyiskra написав:А если бы у меня пусто было на кэшбэке?

Был бы минус на кэшбечном счете
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:39

  mihasik написав:
  Lost написав:
  mihasik написав:Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)

а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!? :mrgreen:

А вдруг) 30~е не у всех выходной)

Главное, что в НБУ выходной.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:40

  sola написав:
  andreyiskra написав:А если бы у меня пусто было на кэшбэке?

Был бы минус на кэшбечном счете

Не страшно, овердрафт на бонусном не тарифицирутся.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:58

  Bosstone написав:
  sola написав:
  andreyiskra написав:А если бы у меня пусто было на кэшбэке?

Был бы минус на кэшбечном счете

Не страшно, овердрафт на бонусном не тарифицирутся.


Не подсказывайте монобанде таких очевидных её недоработок :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:15

  Lost написав:
  mihasik написав:Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)

а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!? :mrgreen:

То есть то что внутри банка СЕПом совсем не смущает? :) Это как вообще?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:20

  посетитель написав:
  Lost написав:
  mihasik написав:Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)

а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!? :mrgreen:

То есть то что внутри банка СЕПом совсем не смущает? :) Это как вообще?

Может, он не на свой депозит отправлял.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:37

  Bosstone написав:
  mihasik написав:Может, он не на свой депозит отправлял.
какая разница это все равно внутри банка и СЕП тут не причем
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:41

  drAlexander написав:Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.


Попробуйте здесь:
Таскомбанк
проспект Центральний, 21

Вроде тоже можно без комиссии снимать.
JoshuaMK
 
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