|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50
В феврале платил на АлиЭкспресс, прошло как продукты. В апреле открыл спор т.к продаван козлина не отправил. Деньги вернули, но моня назад забрал кэшбэк. А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:36
andreyiskra написав:
А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
Был бы минус на кэшбечном счете
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4165
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:39
mihasik написав: Lost написав: mihasik написав:
Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)
а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!?
А вдруг) 30~е не у всех выходной)
Главное, что в НБУ выходной.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:40
sola написав: andreyiskra написав:
А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
Был бы минус на кэшбечном счете
Не страшно, овердрафт на бонусном не тарифицирутся.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:58
Bosstone написав: sola написав: andreyiskra написав:
А если бы у меня пусто было на кэшбэке?
Был бы минус на кэшбечном счете
Не страшно, овердрафт на бонусном не тарифицирутся.
Не подсказывайте монобанде таких очевидных её недоработок
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:15
Lost написав: mihasik написав:
Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)
а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!?
То есть то что внутри банка СЕПом совсем не смущает?
Это как вообще?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:20
посетитель написав: Lost написав: mihasik написав:
Я 30.04 с мони на моню сэпом на депо отправил, в надежде успеть апрелем пополнить...только сегодня дошло)
а с какой целью отправляли, рассчитывали что "для вас" сеп включат в выходной день?!?
То есть то что внутри банка СЕПом совсем не смущает?
Это как вообще?
Может, он не на свой депозит отправлял.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:37
Bosstone написав: mihasik написав:
Может, он не на свой депозит отправлял.
какая разница это все равно внутри банка и СЕП тут не причем
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:41
drAlexander написав:
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.
Попробуйте здесь:
Таскомбанк
проспект Центральний, 21
Вроде тоже можно без комиссии снимать.
-
JoshuaMK
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 11.01.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|