И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:54
И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:59
При этом будет комиссия карты - 0,5%, и дополнительная комиссия кассы Таскомбанка - 0,5% (мин. 10 грн.)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:01
Re: Monobank
дел. с мони на моню)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 03 тра, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:03
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