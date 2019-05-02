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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1325132613271328
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:54

  посетитель написав:
  Bosstone написав:
  mihasik написав:Может, он не на свой депозит отправлял.
какая разница это все равно внутри банка и СЕП тут не причем

И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:59

  JoshuaMK написав:
  drAlexander написав:Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.


Попробуйте здесь:
Таскомбанк
проспект Центральний, 21

Вроде тоже можно без комиссии снимать.

При этом будет комиссия карты - 0,5%, и дополнительная комиссия кассы Таскомбанка - 0,5% (мин. 10 грн.)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:01

Re: Monobank

дел. с мони на моню)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 03 тра, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:03

  drAlexander написав:Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как обналичить заканчивающийся гривневый депозит Моно максимально выгодно, желательно вообще без финансовых потерь? Отделений Универсала в моём Николаеве нет.

Без комиссии, если перевести на карту или счет в другом банке.
Bosstone
 
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