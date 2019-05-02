Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33

Stringer написав: Может, он не на свой депозит отправлял. Может, он не на свой депозит отправлял.

[/quote]какая разница это все равно внутри банка и СЕП тут не причем[/quote]И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит[/quote]Это вы так думаете что через СЕП.Насамом деле там внутренняя проводка.СЕП это через корсчет в НБУ.Поэтому это система межбанковских платежей.Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные).Как вы себе это представляете?Типа моно отправляет платёжку через НБУ о том что он списывает со своего корсчета 100 грн. для зачисления на корсчет себе же, так что ли?))).Некоторые думают что если они заполняют полностью реквизиты то это и есть платеж через СЕП.