И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:54
И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:59
При этом будет комиссия карты - 0,5%, и дополнительная комиссия кассы Таскомбанка - 0,5% (мин. 10 грн.)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:01
Re: Monobank
дел. с мони на моню)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 03 тра, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:03
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33
[/quote]какая разница это все равно внутри банка и СЕП тут не причем[/quote]
И что? В чем проблема отправить через сэп? В форварде через сэп в ноябре-декабре было проще и быстрее отправлять на собственную карту, не то что на депозит [/quote]
Это вы так думаете что через СЕП.Насамом деле там внутренняя проводка.СЕП это через корсчет в НБУ.Поэтому это система межбанковских платежей.Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные).Как вы себе это представляете?Типа моно отправляет платёжку через НБУ о том что он списывает со своего корсчета 100 грн. для зачисления на корсчет себе же, так что ли?))).Некоторые думают что если они заполняют полностью реквизиты то это и есть платеж через СЕП.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:46
Re: Monobank
У банка могут быть балансовые отделения и у каждого из них свой МФО. В СЭП НБУ, кажись, 6 моделей, там есть разные варианты, в т.ч. для платежей внутри банка.
Не на корсчет, а на счет другого своего клиента (или даже на другой счет одного и того же клиента). Почему бы и нет, если банк по другому не умеет или у него нет внутренней платежной системы? А НБУ какая разница? Может через свой корсчет и внутрибанковские платежи гонять, больше заработает.
Через СЭП или не через СЭП решает банк и так настраивает свои системы. Если захочет, может через СЭП и внутрибановские платежи гонять (на один МФО). Это вопрос предпочтений и денег (цены).
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:09
Да какая разница как это происходит алгоритмически? Сформировать сэп платёж себе же на другой счет позволяют подавляющее большинство интернет банкингов без каких либо проблем для клиента - монобанда не исключение
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:19
+1
на Аллу или на Ощад.
у Аллы пакетных картах 2 раза в месяц снять в кассе безлимит.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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