Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:46

посетитель написав: Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные). Как вы себе это представляете? Там физически сам себе банк не может отправить средства списав с себя же(МФО получателя и отправителя должны быть разные). Как вы себе это представляете?

Типа моно отправляет платёжку через НБУ о том что он списывает со своего корсчета 100 грн. для зачисления на корсчет себе же, так что ли?)))

Некоторые думают что если они заполняют полностью реквизиты то это и есть платеж через СЕП

У банка могут быть балансовые отделения и у каждого из них свой МФО. В СЭП НБУ, кажись, 6 моделей, там есть разные варианты, в т.ч. для платежей внутри банка.Не на корсчет, а на счет другого своего клиента (или даже на другой счет одного и того же клиента). Почему бы и нет, если банк по другому не умеет или у него нет внутренней платежной системы? А НБУ какая разница? Может через свой корсчет и внутрибанковские платежи гонять, больше заработает.Через СЭП или не через СЭП решает банк и так настраивает свои системы. Если захочет, может через СЭП и внутрибановские платежи гонять (на один МФО). Это вопрос предпочтений и денег (цены).